Stand: 26.04.2024 13:22 Uhr Statistisches Landesamt: Alleinerziehende haben finanzielle Probleme

In Schleswig-Holstein sind mehr als 81 Prozent der Alleinerziehenden Frauen. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamtes. Mehr als 43 Prozent der alleinerziehenden Mütter haben ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1.500 Euro. Damit stehen viele dieser Frauen vor großen finanziellen Problemen. Ein Grund: Mehr als 40 Prozent der alleinerziehenden Mütter im Land arbeiten in Teilzeit – nur etwa jede Vierte arbeitet in Vollzeit.

Beratungsstellen gibt es zum Beispiel in Ahrensburg (Kreis Stormarn), Kiel, Neumünster, Lübeck oder Bad Segeberg. Einen Überblick über Hilfsangebote bietet auch die Website "Frau und Beruf" – ein landesweites Projekt, das Frauen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern will.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 08:00 Uhr