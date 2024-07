Stand: 18.07.2024 15:15 Uhr Start des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Heider Innenstadt

Seit Mittwoch patrouillieren vier Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in Heide (Kreis Dithmarschen): in der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz, im Park in der Neuen Anlage und am Heider Bahnhof. Man habe nun nach drei Monaten die Einarbeitung abgeschlossen, sagte Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SGK). Im Rahmen des so genannten Onboardings hätten sich die vier Mitarbeitenden des KOD Heide in den vergangenen Wochen beim Ordnungsdienst Rendsburg informiert und seien dort auch mitgelaufen.

KOD darf Ordnungswidrigkeiten ahnden

Nach Vorfällen mit randalierenden Jugendlichen am Südermarkt, Schlägereien am Bahnhof und immer mehr Müll in Parks und in der Fußgängerzone wolle man mit dem KOD für mehr Sicherheit und Ordnung sorgen, so Schmidt-Gutzat. Die KOD-Mitarbeitenden dürften keine Straftaten ermitteln, aber: "Ein Ordnungsdienst ist auch dazu da, Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Sie können Personalien feststellen und Bußgeldverfahren einleiten. Und es wird schon seine Funktion haben, KOD-Mitarbeitende mit einer entsprechenden Funktion und Kleidung durch die Stadt laufen zu sehen."

Die Heider Ratsversammlung hatte die Einführung des KOD im November beschlossen und im April und Mai vier Mitarbeitende eingestellt. Sie sind nun immer zu zweit und im Schichtdienst unterwegs, auch in den Abenstunden und an den Wochenenden.

