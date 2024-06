Stand: 13.06.2024 08:34 Uhr Start der Matjeswochen in Glückstadt

Am Donnerstagnachmittag wird auf dem historischen Marktplatz in Glückstadt (Kreis Steinburg) der erste Matjes der Saison präsentiert. Zuerst dürfen die Ehrengäste - in diesem Jahr unter anderem Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) - probieren. Und dann gibt es kostenlose Matjes-Häppchen für alle. Die Veranstalter haben bis einschließlich Sonntag ein buntes Programm mit vielen Konzerten auf den Bühnen am Markt sowie am Binnenhafen vorbereitet. Mit dabei sind Shanty Chöre, Liedermacher und mehrere Rockbands. Dazu gibt es viele Aktionen am und auf dem Wasser. Zum "Open Ship" im Binnenhafen laden historische Schlepper, alte Segelschiffe, das Polizeiboot "Helgoland" sowie das älteste Feuerwehrschiff - die "Elbe IV" - ein. Weitere Höhepunkte sind die Papierbootregatta am Sonnabend und die Plattschaufelregatta auf selbstgebauten Flößen am Sonntag.

Wegen der Matjeswochen sind zahlreiche Straßen in der Innenstadt und am Hafen gesperrt. Die Besucherinnen und Besucher sollen laut Stadtverwaltung möglichst mit Bus und Bahn nach Glückstadt kommen. Wer doch mit dem Auto anreist, sollte die ausgeschilderten Großparkplätze am Stadtrand ansteuern.

