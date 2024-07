Stand: 17.07.2024 16:30 Uhr Stadtwerke Brunsbüttel warnen vor Betrugsmasche

In der vergangenen Woche sind auf der Südseite des Kanals einzelne Personen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) unterwegs gewesen, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben haben. Offenbar wollten sie sich laut Stadtwerken damit Zugang zu den Privaträumen der Anwohner verschaffen, beziehungsweise Unterschriften unter falsche Dokumente erschleichen. Die Stadtwerke raten deshalb, sich an der Haustür immer den Dienstausweis zeigen zu lassen und nichts zu unterschreiben. Das turnusgemäße Ablesen der Zähler stünde erst im September an, so die Stadtwerke in einer Stellungnahme.

