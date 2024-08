Stand: 13.08.2024 16:35 Uhr Stadtpark Norderstedt erhält internationale Auszeichnung

Der Stadtpark in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist nicht nur in Südholstein beliebt, sondern erhält auch international Anerkennung. Schon zum dritten Mal in Folge hat er den sogenannten Green-Flag-Award bekommen. Der renommierte Preis wird von der gleichnamigen Organisation aus dem Vereinigten Königreich vergeben. Das Komitee verleiht die Auszeichnung weltweit nur an besondere Parks.

Britische Organisation bewertet nach vielen Kriterien

Beachtet wird dabei, ob die Anlage gesundheitsförderlich, sicher und geschützt angelegt ist. Auch Pflege, Sauberkeit, das Umweltmanagement und die biologische Vielfalt werden bewertet. Ein weiteres Kriterium ist, dass die Gesellschaft und der Park miteinander verbunden sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Binnenland Schleswig-Holstein Kreis Segeberg