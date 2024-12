Stand: 30.12.2024 15:42 Uhr Stadtarchiv Kiel zieht 2025 um: Vorbereitungen laufen

Das Stadtarchiv der Landeshauptstadt Kielzieht an einen neuen Standort. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen, so die Stadt Kiel. Im März startet der Umzug in ein neues Gebäude in der Hopfenstraße. Der Umzug soll drei Monate dauern. Bisher ist das Archiv im Rathausturm untergebracht, dort ist aber kein Platz mehr. Zehntausende Akten, Bücher und Karten müssen aus dem Rathausturm abtransportiert werden - das ist laut Stadt eine Herausforderung. Der Umzug kostet knapp 200.000 Euro, so die Stadt Kiel. Der Umbau des neuen Archiv-Standorts kostet etwa 4,6 Millionen Euro. Im September soll das neue Stadtarchiv eröffnet werden.

