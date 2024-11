Stand: 18.11.2024 15:51 Uhr Stadt Kiel warnt vor falschen QR-Codes an Parkscheinautomaten

Die Stadt Kiel warnt vor gefälschten QR-Codes an Parkscheinautomaten. Nach Angaben der Herstellerfirma der Automaten gab es schon Fälle in anderen Städten, bei denen Unbekannte versucht haben, sich Daten zu beschaffen. Betroffen sind Autofahrer, die eine App nutzen, um die Parkgebühren zu bezahlen. Unbekannte Täter überkleben laut der Stadt Kiel die eigentlichen QR-Codes an den Parkscheinautomaten mit gefälschten QR-Codes. Diese leiten die Nutzer dann zu einer Seite weiter, auf der persönliche Daten abgegriffen werden sollen.

Echte QR-Codes sind niemals auf Aufkleber gedruckt

Der Polizei in Kiel und Neumünster sind bislang keine Fälle bekannt. Ein Sprecher rät aber, bei QR-Codes generell vorsichtig zu sein. Das Unternehmen "EasyPark" weist daraufhin, dass Nutzer niemals aufgefordert werden, Sicherheitscodes zu teilen oder Bankdaten zu senden. Außerdem stehen die echten Codes nicht auf Aufklebern, sondern direkt auf dem Automaten.

