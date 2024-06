Stand: 05.06.2024 16:59 Uhr Staatsanwaltschaften in SH ermitteln nach ausländerfeindlichen Gesängen

Alle vier Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein ermitteln inzwischen nach rassistischen Vorfällen auf Partys im Land. Dabei geht es um mehr Fälle als die bekannten Gesänge auf Sylt und Fehmarn (Kreis Ostholstein), in Schenefeld (Kreis Pinneberg) und Pahlen (Kreis Dithmarschen) und Rendsburg-Eckernförde. Eine genaue Anzahl von Verfahren teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit Blick auf die laufenden Ermittlungen aber nicht im öffentlichen Teil der Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses am Mittwoch mit. Auf Initiative der SPD-Fraktion hatte die Landesregierung dort über den Stand der Dinge bei den bisher bekannten Verfahren berichtet. Innenstaatssekretärin Magdalena Finke sagte, der Verfassungsschutz habe bisher keine Erkenntnisse über extremistische Tendenzen bei den beteiligten Personen.

Archiv 4 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2024 | 18:00 Uhr