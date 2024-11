Stand: 05.11.2024 09:49 Uhr St. Peter-Ording führt Ehrenamts-App ein

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) geht am Dienstag eine digitale Ehrenamts-Börse an den Start. Hierzu findet im Gemeindehaus am Marktplatz ab 18 Uhr eine Infoveranstaltung statt. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich direkt bei der Dörpsmanagerin oder per Mail an ehrenamtSPO@dw-husum.de anmelden.

Organisationen können über App nach Ehrenamtlern suchen

Die Ehrenamts-App "VoluMap" soll allen am Ehrenamt interessierten oder bereits ehrenamtlich engagierten Personen die Möglichkeit geben, sich zu informieren und zu vernetzen. Sie finden in der App Möglichkeiten, sich langfristig oder auch "nur" projektbezogen einzubringen. Andersherum haben Organisationen und Vereine die Möglichkeit, auf der Plattform Ehrenamtler zu finden.

