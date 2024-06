Stand: 06.06.2024 15:27 Uhr Sprung in den Stadtgraben: Mann in Lübeck flüchtet vor Polizei

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann am Donnerstagmittag in den Lübecker Stadtgraben gesprungen. Eigentlich wollten Beamte ihn laut Polizei in der Nähe des Hauptbahnhofes kontrollieren. Der Flüchtige schwamm in Richtung Puppenbrücke, wo er dann unterging. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn aus dem Wasser ziehen. An Land wurde der Mann dann reanimiert. Wie es ihm aktuell geht, ist laut Polizei nicht bekannt. Aus welchem Grund der Mann kontrolliert werden sollte, dazu wollte sich ein Polizeisprecher vorerst nicht äußern.

