Sperrungen auf A1 im Kreis Ostholstein bis Sonnabend

Auf der Autobahn 1 wird ein Abschnitt im Kreis Ostholstein in den kommenden Nächten gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, betrifft das die Strecke zwischen den Anschlussstellen Scharbeutz und Eutin in Richtung Norden. Die Strecke ist demnach von Montag (13.1.) an bis einschließlich Sonnabend (18.1.) in der Zeit zwischen 20 und 5 Uhr nicht befahrbar. Grund sind Bauarbeiten. Laut Autobahn GmbH soll der Abriss einer Brücke bei Groneberg (Kreis Ostholstein) vorbereitet werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die führt von der Anschlussstelle Scharbeutz über die B432, L309 und B76 zur Anschlussstelle Eutin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein