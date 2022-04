Spargelsaison startet in Schleswig-Holstein Stand: 05.04.2022 07:58 Uhr Die Spargelsaison startet heute in Schleswig-Holstein. Laut Landwirtschaftskammer hat das sonnige Wetter im März den Spargel unter den Folien gut gedeihen lassen.

Ob als cremige Suppe oder mit Kartoffeln, Schinken und Sauce Hollandaise: Spargel ist ein Genuss. Heute wird in Schleswig-Holstein offiziell die Spargelsaison eröffnet. In diesem Jahr wird das Gemüse besonders früh angestochen, weil das Wetter in den vergangenen Wochen auf den Feldern für gute Bedingungen gesorgt hat.

Preise für Spargel gestiegen

Doch wer den Spargel auf seinem Teller haben will, der wird in diesem Jahr wohl tiefer ins Portemonnaie greifen müssen. Grund: Die Kosten für Energie und Personal sind erheblich gestiegen. Vom Diesel für den Traktor bis zum höheren Mindestlohn. Bei Lödings Bauernhof in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) beispielsweise kostet der Spargel mit 18,50 Euro pro Kilo gut drei Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

AUDIO: Erste Geschmacksliga - Was ihr noch nicht über Spargel wisst (36 Min) Erste Geschmacksliga - Was ihr noch nicht über Spargel wisst (36 Min)

Insgesamt wird in Schleswig-Holstein auf mehr als 400 Hektar Spargel angebaut. Die Erntemenge lag nach Angaben der Landwirtschaftskammer zuletzt zwischen 1.500 und 1.600 Tonnen im Jahr. Traditionell endet am 24. Juni zum Johannistag die Spargelsaison.

