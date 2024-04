Stand: 18.04.2024 16:32 Uhr Solitüder Strandpavillon in Flensburg hat neuen Pächter

Der seit fast einem Jahr leer stehende Strandpavillon am Solitüder Strand in Flensburg hat einen neuen Pächter. 50 Gäste finden Platz im unteren Bistrobereich. Der obere Bereich des Pavillons kann für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern gebucht werden. Christian Reinheimer ist Inhaber des Bowlingcenters in der Roten Straße und übernimmt jetzt auch den Strandpavillon: "Im unteren Bereich im Bistro gibt es klassische Currywurst, Pommes, Chicken Nuggets und kleine Pizzastückchen. Im oberen Bereich ist eine gehobenere kulinarische Ausrichtung geplant." Mitte Mai soll der Strandpavillon eröffnet werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2024 | 16:30 Uhr