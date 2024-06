Stand: 05.06.2024 09:33 Uhr Sohn von getöteter Husumerin in Haft in Deutschland

Der 18-Jährige, der Ende April seine Mutter in Husum (Kreis Nordfriesland) getötet haben soll, ist von Frankreich nach Deutschland überstellt worden. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Der Sohn des 39-jährigen Opfers geriet nach der Tat unter Verdacht und war vor einem Monat nach umfangreichen Ermittlungen im französischen Lyon festgenommen worden. Der 18-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2024 | 08:30 Uhr