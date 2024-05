Stand: 29.05.2024 16:26 Uhr Sinti-und-Roma-Mahnmal in Flensburg demoliert

In Flensburg nahe der Waldorfschule haben Unbekannte in der vergangenen Nacht das Mahnmal demoliert, das an die Zwangsumsiedlung und Deportation der Flensburger Sinti und Roma zur Zeit des Nationalsozialismus erinnert. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 100 Kilogramm schwere Stele mit Inschrift herausgerissen. Sie fand sich auf dem Schulgelände wieder. Die Ermittler bitten um Hinweise.

