Tourismus in SH: Gute Buchungslage für Weihnachten und Silvester Stand: 17.12.2023 15:23 Uhr Schleswig-Holsteins Urlaubsorte sind über die Feiertage sehr beliebt. Laut Tourismus-Agentur sind die Unterkünfte auf den Halligen komplett ausgebucht. Ähnlich sieht es in Travemünde aus. Freie Zimmer gibt es noch auf Amrum, Föhr, Sylt und vor allem im Binnenland.

Wer für Weihnachten oder Silvester einen Urlaub an der Nord- oder Ostsee geplant hat, sollte mit der Buchung nicht mehr allzu lange warten. "Auch dieses Jahr ist Schleswig-Holstein als Reiseziel wieder sehr nachgefragt", berichtet Bettina Bunge von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH). Allerdings stellt sie regionale Unterschiede fest: Während die großen Urlaubsorte fast komplett ausgebucht sind, gibt es im Binnenland noch reichlich freie Kapazitäten.

Top-Destination: Travemünde

An der Ostsee zählt Travemünde zu einer der angesagtesten Silvester-Locations. Das Lübeck-Travemünde Marketing verzeichnet im Buchungssystem eine Auslastung von 98 Prozent. Und auch an Weihnachten sind rund 80 Prozent der Unterkünfte gebucht. Nach Neujahr sinkt die Auslastung dann rapide.

An der Lübecker Bucht liegen die Buchungszahlen nach Angaben der Tourismus-Agentur zum Jahreswechsel durchschnittlich bei knapp 80 Prozent. Wer jetzt noch ein Domizil finden möchte, dem rät die Agentur, mindestens fünf Tage zu bleiben - dann vergrößere sich die Anzahl verfügbarer Unterkünfte.

Halligen fast ausgebucht

Auch an der Nordsee wird es voll über Weihnachten und Silvester. Auf den Halligen sind den Angaben zufolge fast alle Unterkünfte ausgebucht. Mehr Glück könnten Urlauber dagegen auf den nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr und Sylt haben. Dort melden die Touristiker Auslastungen von 80 bis 85 Prozent. Auf Helgoland rechnet der Tourismus-Service zu Silvester mit einer Auslastung von etwa 70 Prozent.

Damit sind die aktuellen Buchungslagen mit denen vom vergangenen Jahr vergleichbar.

Noch viel frei an der Schlei

Wer nicht direkt an die Küste will, hat mehr Auswahl. Nach Angaben der Touristiker ist beispielsweise in der Schleiregion noch eine ganze Reihe von Unterkünften in allen Kategorien frei. Reichlich Kapazitäten gebe es auch noch in der Region Holstein. Im grünen Elbe- und Auenland sind über die Feiertage ebenfalls viele Unterkünfte verfügbar.

Für das Frühjahr laufen die Buchungen laut TASH in fast allen Destinationen noch schleppend. "Ostern ist früh im Jahr, Buchungen werden daher aufgrund der nicht voraussehbaren Wetterlagen erfahrungsgemäß kurzfristig vorgenommen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.12.2023 | 13:00 Uhr