Stand: 11.11.2024 10:34 Uhr Seniorin und Psychiatrie-Patient: Zwei vermisste in Lübeck gefunden

Die am Sonnabend veröffentlichte Suche nach einer 84-jährigen Frau aus Lübeck ist am gleichen Tag eingestellt worden. Die Seniorin wurde laut Polizei am Abend wohlbehalten aufgefunden. Auch die Suche nach einem entflohenen Mann aus einer Hamburger Psychiatrie war erfolgreich. Der 44-Jährige war seit Freitagnachmittag vermisst worden. Einsatzkräfte haben den Mann am Sonntag in Lübeck angetroffen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck