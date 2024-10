Stand: 02.10.2024 16:20 Uhr Segeberger bei Tankstellenraub erwischt

Ein 25-jähriger Mann aus Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist am Montagabend auf frischer Tat bei einem Tankstellenüberfall in Pönitz im Kreis Ostholstein festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann soll zwischen dem 22. und 30. September vier Mal unterschiedliche Tankstellen in Ostholstein und dem Kreis Segeberg überfallen haben. Laut Staatsanwaltschaft und der Polizei Lübeck sollen die Taten meist ähnlich abgelaufen sein: Der Mann soll die Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Polizei kam ihm durch Überwachungskameras und Zeugenhinweise auf die Spur. Die Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem gegen zwei mutmaßliche Komplizen aus dem Kreis Segeberg.

