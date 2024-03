Stand: 18.03.2024 10:19 Uhr Seenotretter befreien Boot bei Schleimünde

Am Sonnabend haben Seenotretter bei Schleimünde (Kreis Schleswig-Flensburg) ein havariertes Motorboot gerettet. Das Boot eines Skippers war am Abend nach der Einfahrt in die Schlei manövrierungsunfähig geworden, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Offenbar war etwas in den Propeller geraten. Bei Nordwestwind war das Motorboot auf eine Steinmole kurz hinter dem Leuchtturm Schleimünde aufgelaufen. Die Seenotretter brachten das neun Meter lange Stahlschiff nach Maasholm.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 08:30 Uhr