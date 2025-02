Stand: 07.02.2025 09:34 Uhr Seehundstation Friedrichskoog: Auswilderung von Kegelrobben

Am Sonntag sollen laut Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) die ersten Kegelrobben der Saison wieder in die Freiheit entlassen werden. Vier Kegelrobben seien soweit, dass sie ausgewildert werden können, sagte eine Sprecherin. Die vier waren als Heuler zwischen November und Dezember von der Helgoländer Düne in die Auffangstation gebracht worden. Neben ihnen sind noch 26 weitere junge Kegelrobben in Friedrichskoog. Sie sollen in den kommenden Wochen in den Nationalpark Wattenmeer entlassen werden. Die Seehundstation weist daraufhin, wer auf eine Robbe trifft, sollte das Tier auf keinen Fall anfassen, sondern Abstand einhalten sowie Seehundjäger, Polizei oder Seehundstation benachrichtigen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Helgoland