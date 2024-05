Stand: 27.05.2024 10:06 Uhr Schwererer Verkehrsunfall auf der B5 zwischen Marne und Brunsbüttel

Sonntagvormittag sind laut Leitstelle zwei Autos in Höhe Kattrepel in Neufeld (Kreis Dithmarschen) zusammengestoßen. Eine 32-jährige Autofahrerin wollte aus Richtung Brunsbüttel kommend nach links von der B5 in Richtung Neufeld abbiegen. Dabei hatte sie nach Angaben der Polizei offenbar einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Sie prallte frontal mit dem Auto einer 47-jährigen Frau aus Marne zusammen. Fünf Insassen wurden verletzt, die Pkw-Fahrerin aus Marne schwer. Alle Verletzten wurden ins Westküstenklinikum nach Heide (Kreis Dithmarschen) gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten war die B5 zwischen Marne und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) für rund eine Stunde in beiden Richtungen voll gesperrt.

