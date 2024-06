Stand: 07.06.2024 08:52 Uhr Schwerer Motorradunfall im Gewerbegebiet in Lübeck

In einem Gewerbegebiet in Lübeck ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer verunglückt. Nach Angaben der Leitstelle wollte er zwei hintereinander fahrende Autos überholen. Der vordere Wagen bog allerdings links ab, der Motorradfahrer stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Leitstelle laufen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu möglichen Ursachen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2024 | 06:30 Uhr