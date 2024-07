Stand: 08.07.2024 16:01 Uhr Schussgeräusche in der Lübecker Innenstadt

In der Lübecker Innenstadt sollen Jugendliche mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. Laut Polizei fielen die Schüsse am Samstagabend aus einer Menschengruppe heraus. Verletzt wurde niemand. Kurz darauf konnte die Polizei die beiden Tatverdächtigen stellen, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aber wieder freigelassen. Die Hintergründe der Tat und dem Verbleib der Waffe werden noch untersucht.

