Stand: 03.01.2025 16:11 Uhr Schuss in Geesthacht: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Schuss in der Geesthachter Innenstadt (Kreis Herzogtum Lauenburg) mitbekommen haben. Nach Angaben der Polizei kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Fußgängerzone in der Bergedorfer Straße zu dem Schuss. Nach bisherigen Informationen waren zwei Gruppen aneinandergeraten, sodass aus einer der Gruppen mindestens ein Schuss aus einer Waffe abgegeben worden sein soll. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Derzeit gibt es laut Polizei keine Hinweise auf verletzte Personen. Wer Hinweise auf die Personengruppe oder den Vorfall geben kann, soll sich bei der Polizei in Geesthacht melden.

