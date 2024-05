Stand: 21.05.2024 16:30 Uhr Schüler aus Bargteheide arbeiten an Videoprojekt zu KI

Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Eckhorst in Bargteheidee (Kreis Stormarn) beschäftigen sich mit Künstlicher Intelligenz. Sie arbeiten gemeinsam am Videoprojekt "7 Fragen an KI" und konnten damit den Medienkompetenzpreis des Landes gewinnen. "Alle haben das Thema Chat-GPT irgendwie im Kopf. Aber viel darüber hinaus wusste man noch gar nicht so genau", sagt Schüler Felix. Seine Mitschülerin Mia ergänzt: "Man hat immer so dieses Horrorszenario: Die Roboter bringen die ganze Menschheit um, übernehmen uns alle und KI zerstört die ganze Welt." Wie sich die Haltung der Kinder und Jugendlichen aus Klasse acht bis 13 mittlerweile verändert hat, zeigt das Schleswig-Holstein Magazin am Dienstagabend.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 16:30 Uhr