Schreck für Mann aus Quickborn: 1.700 Briefe vom Finanzamt Stand: 05.11.2024 17:33 Uhr Gleich 1.700 Briefe vom Finanzamt brachte der Postbote in gelben Kisten einem Mann aus Quickborn im Kreis Pinneberg. Dahinter steckt ein technischer Fehler wegen der Zeitumstellung am Wochenende.

Es war offenbar ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt an dem ein Mann aus Quickborn (Kreis Pinneberg) einen Freischaltungs-Code für das Online-Steuer-Portal Elster beantragt hat: das Wochenende der Zeitumstellung. Nach Angaben einer Sprecherin des Finanzministeriums in Kiel kam es in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober, als die Uhren um eine Stunde zurückgestellt wurden, zu einem technischen Fehler im System.

Antrag hing einer Art "Zeitschleife" fest

Die Zeitumstellung hat den Antrag demnach in eine Art Zeitschleife verfrachtet. Dadurch hat sich der Beantragungsprozess automatisiert. Das Ergebnis: 1.700 Briefe mit den Codes für das Elster-Portal. Alle einzeln verpackt und per Post an den Mann zugestellt. Als dieser den Fehler schnell erkannte und die Briefe dem Postboten wieder mitgeben wollte, lehnte der ab. Zuerst hatte das das Quickborner Tageblatt berichtet. Vom Ministerium heißt, man habe sich mittlerweile bei dem Mann entschuldigt und die Entsorgung der 1700 Briefe angeboten. Der Mann habe das aber abgelehnt.

