Imland Kliniken sollen von Schön Klinik übernommen werden Stand: 17.03.2023 14:56 Uhr Vor einer Woche lehnte der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde den Antrag auf einen Nachtragshaushalt ab - wodurch die Privatisierung der Imland Kliniken immer wahrscheinlicher wurde. Jetzt steht offenbar fest, wer die insolventen Krankenhäuser übernehmen wird.

Der Gläubigerausschuss der insolventen Imland Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich offenbar für einen Käufer entschieden. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein bekam das Unternehmen Schön Klinik am Donnerstag (16.3.) in einer Sitzung den Zuschlag. Angebote hatten demnach auch die Ameos Kliniken und das Städtische Krankenhaus Kiel abgegeben.

Schön-Klinikgruppe mit Sitz in München

Beim mutmaßlichen Käufer handelt es sich um eine Klinikgruppe mit Sitz in München. Die Schön Klinik verfügt über mehr als zwei Dutzend Standorte in Deutschland und Großbritannien - darunter auch zwei in Schleswig-Holstein. In Neustadt (Kreis Ostholstein) betreibt das Unternehmen ein orthopädisches Krankenhaus und in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) eine Fachklinik für psychisch bedingte Erkrankungen.

Bald könnte die Klinikgruppe also ihre Präsenz in Schleswig-Holstein um einen weiteren Standort in Rendsburg-Eckernförde erweitern. Doch noch kann der Kreistag den Verkauf der Imland Kliniken verhindern.

Kreis müsste Schön Klinik überbieten

Um die Privatisierung der Einrichtungen abzuwenden, müsste der Kreis mehr Geld bieten als die Schön-Kliniken. Nach NDR Informationen geht es dabei um einen Betrag von deutlich mehr als 26 Millionen Euro. Jedoch hatte der Kreistag einen Nachtragshaushalt in dieser Höhe vor einer Woche abgelehnt. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein könnte in der Kreistagssitzung am Montag (20.3.) darüber abgestimmt werden.

Die Imland Kliniken wollten sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht zur potenziellen Übernahme durch die Schön Klinik äußern. Für heute Nachmittag hat das Unternehmen eine Pressekonferenz angesetzt.

