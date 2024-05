Stand: 08.05.2024 09:52 Uhr Schockanrufe in Ostholstein und Lübeck

Wieder haben sich in Ostholstein und Lübeck Betrügerinnen und Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. Sie erzählten, ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und komme angeblich nur gegen Kaution frei. Darauf hereingefallen ist jetzt eine 78-jährige Frau aus Sereetz. Laut Polizei übergab sie an ihrer Tür teuren Schmuck an einen unbekannten Mann. Zeitgleich händigte eine 88-jährige Lübeckerin mehrere Zehntausend Euro an eine weibliche Tatverdächtige aus, ebenfalls nach einem Schockanruf.

