Schleuserkriminalität und illegale Prostitution: Durchsuchungen in SH

Wegen des Verdachts auf Schleuserkriminalität und illegale Prostitution haben Ermittelnde am Donnerstagmorgen in Schleswig-Holstein und sieben weiteren Bundesländern Durchsuchungen durchgeführt. Nach Angaben der Bundespolizei waren 800 Beamte und acht Steuerfahnder im Einsatz. Insgesamt wurden 40 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Bremen, Niedersachsen und auch Schleswig-Holstein durchsucht.

Laut Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet, handelt es sich bei den Verdächtigen um chinesische Staatsbürger. Sie sollen ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland leben, hier der Prostitution nachgehen und ihre Gewinne nicht versteuern. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

