Schleswiger Weihnachtshaus leuchtet wieder Stand: 28.11.2021 14:28 Uhr Weihnachten beginnt für Jan Sturcz und seine Familie schon im August. Dann starten sie mit den Aufbauarbeiten, die aus ihrem Eigenheim ein hell leuchtendes Weihnachtshaus machen.

von Lisa Synowski

Sternschnuppen, Weihnachtsbäume, Eiszapfen - jedes Jahr werden es ein paar mehr Lichtobjekte, die an die Hauswand der Familie Sturcz in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) kommen. Dazu gibt’s jede Menge Lichterketten und eine beleuchtete Krippe im Garten. 15.000 LED-Lichter leuchten hier in diesem Jahr insgesamt - sagt Jan Sturcz.

Die Familie schmückt zusammen

Der Lagerist ist Weihnachtsfan, genau wie seine Frau Katrin und Tochter Jana. Ihr Haus soll weihnachtliche Stimmung in das eher ruhige Schleswig bringen und vor allem den Kindern eine Freude machen, sagen sie. Bereits seit 15 Jahren wohnt die Familie in der Sankt Jürgener Straße 35 in Schleswig, fast genau so lang schmücken sie ihr Haus mit Weihnachtsbeleuchtung "Als unsere Lichter vor zehn Jahren durch Vandalismus zerstört wurde, hatten wir eine längere Pause. Aber dann haben die Nachbarn irgendwann gesagt, dass ihnen unser Weihnachtshaus fehlt - und seitdem haben wir noch Mal eine Schippe draufgelegt", berichtet Tochter Jana.

Punsch und Tombola an den Wochenenden

Am ersten Advent werden die Lichter eingeschaltet. Dazu gibt es ein weihnachtliches Rahmenprogramm. Besucherinnen und Besucher können sich mit Glühwein, Waffeln und heißer Schokolade versorgen und an einer Advents-Tombola teilnehmen. Für die Kinder gibt es außerdem ein Outdoor-Kino mit Weihnachtsfilmen. Eintritt nimmt die Familie Sturcz für all das nicht. Stattdessen gibt es eine Spendenbox, deren Inhalt in diesem Jahr zusammen mit den Erlösen aus der Tombola ans Schleswiger Hospiz gehen soll.

Spenden für das Hospiz

Sachspenden wie Teelichter, Lichterketten und Adventsdeko werden ebenfalls gesammelt, damit das Hospiz seinen Gemeinschaftsraum in den nächsten Wochen festlich schmücken kann. An den kommenden Wochenenden soll es mit Punsch und Waffeln weitergehen, dann aber jeweils samstags, ab 16 Uhr. Lichter gucken können Interessierte aber auch unter der Woche - denn leuchten soll das Weihnachtshaus bis zu den Feiertagen jeden Tag.

