Schleswig: Schlaglöcher gehören der Vergangenheit an

Die Stadt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) will in den kommenden beiden Wochen zahlreiche Schlaglöcher auf den Straßen beseitigen. Schwerpunkte sind die Flensburger Straße, der Gottorfer Damm, die Schubystraße und die St.-Jürgener-Straße. Dies kann zu leichten Verkehrsbehinderungen in Form von Teil- und Vollsperrungen von Straßen und Gehwegen führen. Die Arbeiten werden als Wanderbaustellen ausgeführt, sodass sich die Sperrungen innerhalb des genannten Zeitraums verlagern können. Die Maßnahmen soll bis zum 6. Dezember dauern.

