Schleswig-Holstein sucht ehrenamtliche Alltagshelden Stand: 03.05.2023 14:33 Uhr "Miteinander. Füreinander: Hilfe, Einsatz, Zivilcourage" - so lautet das Motto, unter dem im November 2023 der 20. Bürgerpreis verliehen wird. Ab heute können sich ehrenamtlich Engagierte bewerben oder von Mitmenschen vorgeschlagen werden.

Seit 2004 wird gemeinsam vom Landtag und den Sparkassen in Schleswig-Holstein der Bürger- und Demokratiepreis verliehen. Am 7. November ist es wieder so weit. Der Ehrenamtspreis richtet sich 2023 an Projekte, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen, die Hilfe für andere in den Mittelpunkt stellen. Bis zum 30. Juni können sich ehrenamtlich Engagierte auf der Webseite der Sparkassen auf die Auszeichnungen in den Kategorien "U27" und "Alltagshelden" bewerben oder von anderen dafür vorgeschlagen werden.

Sach- und Geldpreise im Wert von 32.500 Euro

Ziel des Wettbewerbs ist es in diesem Jahr, Ehrenamtliche zu würdigen, die füreinander einstehen, für ihre Mitmenschen Verantwortung übernehmen sowie Räume und Möglichkeiten für ein Miteinander von Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen, körperlicher Voraussetzungen, Identitäten und sozialer Herkunft schaffen. Die Nominierten und Preisträger können sich über Geldpreise und ein Filmportrait ihres Projekts freuen. Insgesamt werden Sach- und Geldpreise im Wert von 32.500 Euro vergeben.

