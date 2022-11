Bürgerpreis Schleswig-Holstein verliehen Stand: 10.11.2022 20:19 Uhr Zum 19. Mal haben der Landtag und die Sparkassen besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet. Dabei stand die Verleihung in diesem Jahr unter dem Zeichen des Klimaschutzes. Insgesamt wurden drei Preise vergeben.

In Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstagabend zum 19. Mal der Bürgerpreis Schleswig-Holstein verliehen worden. Der vom Schleswig-Holsteinischen Landtag und den Sparkassen gestiftete Preis stand in diesem Jahr unter dem Motto "Unser Klima, unsere Umwelt, unsere Zukunft".

Jugendliche für Klimawald ausgezeichnet

Insgesamt drei Preisträger wurden ausgezeichnet: In der Kategorie U27 gewann die Waldjugend Nord. Die Jugendlichen hatten in Ostenfeld (Kreis Nordfriesland) einen Klimawald mit Pflanzen, Schautafeln und Lagerplatz angelegt und sich für Umweltbildung engagiert. In der Kategorie Alltagshelden ist der Sieger das "Unabhängige Kuratorium Landschaft Schleswig-Holstein". Der Verein bemüht sich darum, Moore und Heiden wiederherzustellen. Insgesamt 35 Umweltprojekte laufen dort. Den Demokratiepreis erhielt der Verband Politischer Jugend Schleswig-Holstein.

Preise mit 3.000 Euro dotiert

Die Preisträger und Nominierten bekommen Geldpreise in Höhe von jeweils 3.000 Euro. Die Auszeichnung soll ehrenamtliches Engagement fördern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement