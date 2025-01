Stand: 27.01.2025 16:25 Uhr Schleswig-Holstein plant höhere Förderung für Ökolandbau

Schleswig-Holstein will den Ökolandbau stärker fördern. Ökobauern sollen von 2026 an 358 Euro statt 280 Euro je Hektar Ackerfläche erhalten, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Die Genehmigung der Europäischen Kommission stehe aber noch aus. Die Anhebung der Fördergelder sei gerade in Zeiten gesunkener Nachfrage nach Bioprodukten von entscheidender Bedeutung, betonte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Man wolle den Betrieben Planungssicherheit geben und sicherstellen, dass der ökologische Landbau trotz aktueller Herausforderungen weiterwachsen kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft