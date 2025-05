Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 06.05.2025 07:58 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 6. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Mehr Schleswig-Holsteiner mit Hautkrebs

Immer mehr Schleswig-Holsteiner bekommen die Diagnose Hautkrebs. Laut Barmer Ersatzkasse lag die Zahl vor 20 Jahren noch bei knapp 6.000 Fällen, mittlerweile bei fast 15.000. Ein Grund ist nach Ansicht der Fachleute, dass besonders in den 80er und 90er Jahren weniger auf Sonnenschutz geachtet wurde und sich jetzt die Spätfolgen zeigen. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2025 07:00 Uhr

Sirenennetz in SH wird weiter ausgebaut

In Schleswig-Holstein gibt es mittlerweile 2.800 Sirenen, die vor Gefahren warnen sollen. Laut Innenministerium sollen in den kommenden Jahren noch mehr als 1.000 dazukommen, um das Sirenennetz wieder komplett zu machen. Das Land fördert dies mit 23 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Neue Sirenen für Meddewade: Sirenennetz in SH wächst Bis 2030 will das Land Schleswig-Holstein 4.000 Sirenenstandorte fördern. Was bisher erreicht ist und wo aktuell Probleme liegen. mehr

Nach Schüssen in Rendsburg: Zwei Tatverdächtige gefasst

Nach den Schüssen auf zwei Männer in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer sollen laut einem Polizeisprecher "zeitnah" einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat liegen nach ersten Ermittlungen im persönlichen Umfeld. Es werden noch weitere Zeugen gesucht. Dazu wurde auf der Seite der Landespolizei unter anderem ein Hinweisportal freigeschaltet. Dort können auch Fotos und Videos hochgeladen werden. Am Montag waren zwei Männer in Rendsburg mit schweren Verletzungen in eine Klinik gekommen. Sie sagten, sie seien angeschossen worden. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Schüsse in Rendsburg: Zwei Verletzte, mehrere Festnahmen Die beiden Männer wurden nahe der Nobiskrug-Werft angeschossen. In der Nacht nahmen Polizisten mehrere Personen fest. mehr

Das Wetter: Erst Wolken, später Sonne

Am Dienstag gibt es zunächst kompaktere Wolkenfelder und vereinzelt etwas Regen. Mittags zeigt sich dann vermehrt die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 14 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 17 Grad in Groß Wittensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde). | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 06. Mai und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2025 | 07:00 Uhr