Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 16.03.2025 11:17 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 16. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Sonntags einkaufen in SH: Bäderregelung greift wieder

An diesem Wochenende ist in Schleswig-Holstein die Bäderregelung wieder in Kraft getreten. In fast 100 touristischen Gemeinden und Städten im Land können Geschäfte laut Wirtschaftsministerium nun auch Sonntags und Feiertags öffnen. Zwischen 11 und 19 Uhr dürfen dann Geschäfte des täglichen Bedarfs für sechs Stunden öffnen. Der Handelsverband Nord bezeichnet die Bäderregelung als Erfolgsgeschichte - wichtig sei sie vor allem für Touristen. Die Gewerkschaft ver.di dagegen sieht die Regelung seit langem kritisch. Sonntage sollten Ruhetage sein, an denen sich die Beschäftigten um ihre Familien und Freunde kümmern können, sagte ein Sprecher. Die Bäderregelung gilt bis zum 31. Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2025 10:00 Uhr

Bürgermeisterwahl auf Sylt am Sonntag

Am Sonntag wird in der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Insgesamt treten sechs Kandidaten an: zwei Frauen und vier Männer. Sollte keiner von ihnen die absolute Mehrheit holen, dann kommt es am 6. April zu einer Stichwahl. Die Wahl ist notwendig , weil der inzwischen verstorbene parteilose Bürgermeister Nikolas Häckel im September vergangenen Jahres nach monatelangem Streit abgewählt worden war. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2025 10:00 Uhr

Fehmarn ergreift Maßnahmen gegen illegales Campen

Die Ostseeinsel Fehmarn im Kreis Ostholstein geht verstärkt gegen Wildcamper vor. Die Stadt hat mehrere Parkplätze umgewidmet, die bisher 24 Stunden lang genutzt werden konnten - sie sind jetzt nur noch bis 18 Uhr freigegeben, wie die Verwaltung mitteilt. Demnach hatten viele Camper die 24-Stunden-Parkplätze für 12 Euro als Übernachtungsmöglichkeit gesehen. Das sei allerdings nur auf explizit dafür vorgesehenen Stellplätzen erlaubt. Um Missverständnisse zu vermeiden, habe die Stadt Fehmarn die 24-Stunden-Parkplatzschilder nun abgebaut, so das Ordnungsamt. Der Campingverband Schleswig-Holstein findet die Entscheidung richtig, es gebe genug offizielle Wohnmobil-Stellplätze auf Fehmarn. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2025 11:00 Uhr

Kellerbrand in Neumünster

In Neumünster hat es am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus am Kleinflecken gebrannt. Der Einsatz ging nach Angaben der Feuerwehr glimpflich aus. Kurz vor 21 Uhr war im Keller des Gebäudes ein Müllcontainer in Brand geraten. Der Rauch zog daraufhin in mehrere Treppenhäuser, die über den Keller miteinander verbunden waren. Die Einsatzkräfte brachten rund 60 Bewohner unverletzt ins Freie. Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer gelöscht und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2025 11:00 Uhr

Ausbruch von Herpes bei Pferden in Turnierstall

In einem großen Turnierstall in Schleswig-Holstein ist es zu einem Ausbruch des Herpesvirus gekommen. Betroffen waren dort nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein 40 der 60 Pferde, die alle geimpft waren. Ein Pferd ist bereits verendet. Daraufhin sind einige Turniere im Land abgesagt worden - unter anderem das "Club der Springreiter" in Elmshorn kommende Woche. Herpes ist bei Pferden eine hochansteckende Krankheit, die zu Lähmungen oder zum Tod der Tiere führen kann. Auch eine Impfung schützt nicht komplett vor der Krankheit. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2025 09:00 Uhr

Das Wetter: Vorwiegend bewölkt - Regen möglich

Heute Nachmittag bleibt es wechselhaft bewölkt, stellenweise kann es auch etwas regnen. Zum Abend hin lockert es in den nördlichen Landesteilen wieder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer West- bis Nordwind. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2025 10:00 Uhr

