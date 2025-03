Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 08.03.2025 10:47 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 8. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Deutscher Gewerkschaftsbund Nord fordert Frauentag als gesetzlichen Feiertag

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Nord (DGB Nord) möchte, dass der internationale Frauentag, so wie beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, ein gesetzlicher Feiertag wird. Dies wäre ein wichtiges Signal für die Wertschätzung und Gleichstellung von Frauen, sagt DGB Nord-Chefin Laura Pooth. Der Internationale Frauentag sei für Gewerkschaften nicht nur Feiertag, sondern Kampftag, an dem es darum gehe, die Benachteiligung von Frauen sichtbar zu machen. Zum Beispiel bei der gerechten Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, so Pooth weiter. Im ganzen Land sind heute Kundgebungen und Demos geplant: etwa in Kiel, Lübeck und Neumünster. Eine Kundgebung des DGB Nord findet am Großflecken in Neumünster statt. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2025 10:00 Uhr

Weiterhin Einschränkungen im Personenverkehr zwischen Bad Oldesloe und Neumünster

Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke über die Trave in Bad Oldesloe sind abgeschlossen. Die Züge fahren dennoch nicht planmäßig. Da es auf der Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg Bauarbeiten gibt, muss der Güterverkehr umgeleitet werden. Dieser fährt für die nächsten zwei Wochen auf den Gleisen der Nordbahnstrecke zwischen Bad Oldesloe und Neumünster. Laut Nordbahn fallen dort deshalb tagsüber zahlreiche Bahnen aus und in der Nacht wird es gar keinen Personenverkehr geben. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2025 10:00 Uhr

Haustiermesse in Husum eröffnet

In Husum hat am Sonnabend die erste Haustiermesse eröffnet. Das ganze Wochenende über geht es um Hunde, Katzen und Kleintiere. 50 Ausstellerinnen und Aussteller sowie Tierschutzvereine aus der Region geben Anregungen und Tipps, erklärt Initiatorin Kristin Hultzsch. Tierschutzvereine informieren auf der Messe unter anderem über Themen wie richtige Ernährung oder Qualzuchthändler. Themen im Vortragsprogramm sind Erste Hilfe beim Tier und Angst vor Silvester. Auf der Showfläche geht es um die richtige Sportart für den Hund: Agility, Obedience (also das Befolgen von Kommandos) oder etwa Rallye. Rettungshunde zeigen, was sie können. Der Eintritt zur Haustiermesse in Husum beträgt 7 Euro, ermäßigt 5, für Hunde 2 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2025 10:00 Uhr

Verfolgungsjagd in Kiel

In der vergangenen Nacht haben sich zwei Männer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Kiel geliefert. Nach Polizeiangaben waren gegen drei Uhr mehrere Streifenwagen fast eine halbe Stunde lang hinter den beiden Männern her. Zunächst sei den Beamten ein Audi mit dänischem Kennzeichen aufgefallen. Als sie den Wagen stoppen wollten, sei dieser aber mit quietschenden Reifen weggefahren. Es folgte eine Verfolgungsjagd quer durch das Kieler Stadtgebiet. Die Fahrt endete zunächst an einer mit Pollern gesperrten Straße. Nachdem die Männer dann zunächst noch zu Fuß weiter flüchteten, wurden sie aber geschnappt. Ein Drogenschnelltest ergab laut Polizei Cannabis- und Kokain-Konsum. Mindestens einem der Männer droht der Entzug des Führerscheins. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2025 09:00 Uhr

Neues Geburtshaus bei Schleswig eröffnet

In Twedt bei Schleswig gibt es ein neues Geburtshaus. Das Geburtshaus der freiberuflichen Hebamme Lena Giesecke soll für die Schwangeren im Kreis Schleswig-Flensburg eine Alternative zur Klinik- oder Hausgeburt bieten. Es ist nach Lübeck und Bad Oldesloe das dritte Geburtshaus in Schleswig-Holstein. Für die Schwangeren sollen die persönliche Betreuung und der kürzere Weg ausschlaggebend sein. Denn die Kreißsäle im Land werden weniger. Seit den 2000er Jahren sind von ehemals 25 Kreißsälen bei uns im Land nur noch 15 übrig. Lena Giesecke erhofft sich insgesamt mehr finanzielle Sicherheit. Damit sich das Geburtshaus trägt, müssen dort im Monat mindestens sieben Geburten stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2025 09:00 Uhr

17-Jährige fährt mit Auto in Vorgarten

Am Freitagabend ist eine 17-Jährige in Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit einem Auto im Vorgarten eines Einfamilienhauses gelandet. Nach Angaben der Polizei hatte die Bewohnerin gegen 21.30 Uhr die Beamten alarmiert. Ein Audi-Cabrio habe ihren Zaun durchbrochen und stehe nun im Vorgarten. Die Beamten stellten fest, dass die 17-Jährige noch keine Fahrerlaubnis besitzt. Das Auto ist stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2025 08:00 Uhr

Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg ab Freitagabend gesperrt

Mit den Hamburger Frühjahrsferien startet die Deutsche Bahn umfangreiche Bauarbeiten an Schienen und Gleisen in Hamburg. Seit Freitagabend, 23 Uhr, fahren für zwei Wochen auf der Strecke zwischen Pinneberg und dem Hamburger Hauptbahnhof keine Regionalzüge. In Pinneberg können Reisende die S-Bahn benutzen, die zum Hamburger Hauptbahnhof fährt. Unter der Woche nachts müssen Reisende in einen Ersatzbus umsteigen, weil keine S-Bahnen fahren. Im Fernverkehr fahren von und nach Sylt laut Bahn deutlich weniger ICE - von und nach Kiel gibt es gar keine Fernzüge. Auch auf anderen Strecken in Schleswig-Holstein finden in den kommenden Wochen Bauarbeiten statt, zum Beispiel ist die Strecke zwischen Heide und Itzehoe für einige Tage gesperrt. Und auch auf den Strecken Kiel-Flensburg und Kiel-Husum fallen vor allem nachts Verbindungen weg. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2025 17:00 Uhr

Weitere Informationen Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg bis 22. März gesperrt Der März ist ein Geduldsmonat für Bahnfahrende, vor allem für alle Reisende nach Hamburg. Aber auch Strecken nach Kiel und Husum sind betroffen. mehr

Das Wetter: Viel Sonnenschein

Am Nachmittag gibt es nur selten dünne Wolken. Überall zeigt sich die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) und bis 17 Grad in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Der Wind weht schwach aus Ost- bis Südost. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2025 10:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 8. März und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2025 | 11:00 Uhr