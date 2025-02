Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 25.02.2025 07:20 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 25. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Bornhöved: Feuer auf Campingplatz

Auf einem Campingplatz in Bornhöved im Kreis Segeberg hat es Dienstagmorgen gebrannt. Eine Hütte mit Küche und Waschraum brannte komplett aus. Laut Feuerwehr laufen noch die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. 30 Helfer der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2025 07:00 Uhr

Verwaltungen setzen auf Quereinsteiger

In vielen Kommunalverwaltungen fehlt es an Personal. Deshalb setzen mehrere Verwaltungen, wie die Hansestadt Lübeck verstärkt auf Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in der Verwaltung. Gründe dafür: Laut der Stadtsprecherin gehen in den nächsten 15 Jahren rund 40 Prozent der Mitarbeitenden in Rente, gleichzeitig steigen die Aufgaben. Der Sprecherin von Norderstedt zufolge schätzt die Verwaltung den Blick von außen und die hohe Motivation, die Quereinsteiger oft mitbringen. Dieser Trend zeigt sich auch an der Verwaltungsakademie Bordesholm. Dem Studienleiter zufolge haben im vergangenen Jahr 120 Teilnehmende den für besondere Verwaltungsaufgaben qualifizierenden "Angestelltenlehrgang 1" absolviert. Das sind rund doppelt so viele wie im Jahr zuvor. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Quereinstieg: Von der Spedition in die Verwaltung Weil Personal fehlt, stellen Verwaltungen in SH verstärkt Quereinsteiger ein. Sie bringen oft besondere Qualitäten mit. mehr

Das Wetter: Bewölkt mit vereinzelten Regenschauern

Am Tag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelt kann es Schauer geben. Im Laufe des Tages kommt es in einigen Regionen - vor allem im Süden - zu Auflockerungen mit etwas Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 6 Grad in List auf Sylt und 12 Grad im Herzogtum Lauenburg. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 25. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.02.2025 | 07:00 Uhr