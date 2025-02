Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 16.02.2025 12:03 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 16. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Demos für Demokratie in SH am Sonntag

Auch am Sonntag wollen wieder Tausende Schleswig-Holsteiner auf die Straße gehen, um sich für die Demokratie stark zu machen. Die größte Demo wird vermutlich in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stattfinden. Dort erwartet die Polizei nach eigenen Angaben bis zu 2.000 Menschen. Geplant ist ein Marsch von der Hafenspitze bis zum Rathaus. In Kiel gibt es eine große Demo auf dem Rathausplatz - 1.500 Teilnehmer sind offiziell angemeldet. In Plön (Kreis Plön) rechnet man am Nachmittag mit mindestens 400 Menschen auf dem Markt. Das Motto dort: "Hand in Hand für Demokratie". In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) heißt es "Aufstehen für Demokratie und Vielfalt" - und in Westerland auf Sylt wollen ebenfalls hunderte Bürger vom Rathaus bis zum Strand gehen und sich dafür stark machen, dass "Sylt bunt bleibt". Bereits am Sonnabend gab es in SH zahlreiche Demos, Kundgebungen und Flashmobs. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 11:00 Uhr

Mann in Neumünster mit Messer verletzt

Ein Mann ist am Samstagabend in der Innenstadt von Neumünster von einem der Polizei bekannten Mann mit einem Messer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Verletzte ins Krankenhaus, konnte die Klinik kurz darauf aber wieder verlassen. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 10:00 Uhr

Toter Pottwal vor Sylt gestrandet

Vor Sylt ist ein toter Pottwal angetrieben worden. Nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer wurde der Kadaver schon am Freitagabend vor Hörnum in der Nordsee entdeckt. Muschelfischer schleppten ihn dann am Sonnabend vor den Hörnumer Hafen. Das männliche Tier ist laut Schutzstation Wattenmeer 16 Meter lang und offenbar schon einige Zeit tot. Der Wal soll stinken, heißt es. Und sein Rücken sei offen. Unter dem Druck der Gase könnte der Pottwal laut Schutzstation auch an anderen Stellen explosionsartig platzen. Voraussichtlich am Montag soll der Kadaver genauer untersucht und abtransportiert werden. Bis dahin soll sich niemand dem Tier nähern - auch nicht mit dem Boot. Pottwale verirren sich manchmal in die flache Nordsee, wo sie dann stranden. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 10:00 Uhr

Eiswelt-Finale in Scharbeutz - Veranstalter zufrieden

Seit Mitte November lockt die künstliche Eiswelt in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) zahlreiche Besucher an. Nach dem Erfolg im ersten Jahr, war die Eisbahnfläche auf 2.000 Quadratmeter erweitert worden. André Rosinski, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, zieht auch in diesem Jahr eine erste positive Bilanz. Man habe noch einmal deutlich mehr Besucher verzeichnet, als im vorherigen Jahr. Am Sonntag läuft der Betrieb in dieser Saison zum letzten Mal. Für den Abschlusstag ist ein Programm mit Eiskunstlauf, Eishockey, Zaubershow und Feuershow geplant. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 09:00 Uhr

Lkw auf A21 umgekippt - Umleitung eingerichtet

Auf der A21 in Höhe Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Lkw umgekippt - zwischen Bad Oldesloe-Nord und Leezen ist die Autobahn laut Polizei immer noch gesperrt. Die Umleitung sei aber relativ problemlos, so ein Sprecher. Der mit Schweinehälften beladene Laster muss jetzt geborgen werden. Laut Polizei haben sich genau an dieser Stelle schon drei Mal Unfälle ereignet. Dort ist eine Baustelle eingerichtet und die Fahrbahnen werden verschwenkt. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 09:00 Uh

FDP-Parteitag in Neumünster

Eine Woche vor der Bundestagswahl kommt die FDP Schleswig-Holstein am Sonntag in Neumünster zu einem Parteitag zusammen. Im Mittelpunkt steht die Rede des Spitzenkandidaten Wolfgang Kubicki. Die rund 200 Delegierten werden zudem über einen Leitantrag zur Zukunft der Bundespolitik und der Rolle Schleswig-Holsteins beraten und abstimmen. Im Fokus steht dabei die Wirtschaftswende. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 09:00 Uhr

Handball: Flensburg schlägt Gummersbach

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Samstagabend den 13. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. In einer über weite Strecken schwachen Partie besiegte das Team von Neu-Coach Aleš Pajović den VfL Gummersbach mit 35:30 (16:14). Für die Flensburger geht es bereits am Dienstag mit dem Europapokal-Spiel gegen Fenix Toulouse weiter, bevor die SG am nächsten Sonntag (23.2.) in der Liga zu den Füchsen Berlin muss. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 08:00 Uhr

Diakonie fordert bessere Jobchancen für Menschen mit Behinderung

Eine Woche vor der Bundestagswahl fordert die Diakonie Schleswig-Holstein, dass Menschen mit Behinderungen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden sollten. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren Ende vergangenen Jahres knapp 5.000 Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein arbeitslos gemeldet. Mehr als jeder Zweite von ihnen hat eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die Rahmenbedingungen müssten verbessert werden, sagte Landespastor und Diakonievorstand Heiko Naß NDR Schleswig-Holstein. Er nennt es einen Skandal, dass diese Gruppe in hoher Zahl vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen würde - gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels. Räumliche und sprachliche Barrieren müssten abgebaut und Unternehmen entsprechend beraten werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Wolken mit einzelnen Schneeflocken

Am Sonntag gibt es viele Wolken und mal mehr, mal weniger Sonnenschein - dabei ist südlich vom Nord-Ostsee-Kanal gebietsweise noch etwas Schnee möglich. Nördlich davon bleibt es weitgehend trocken und freundlich. Am Abend gehen die Wolken zurück. Die Höchstwerte liegen bei -1 Grad in Wagersrott(Kreis Schleswig-Flensburg) und +1 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher bis mäßiger nordöstlicher bis östlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 16. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: Deutscher Radiopreis | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.02.2025 | 11:00 Uhr