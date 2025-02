Für Demokratie: Hier gibt es am Sonntag in SH Demos Stand: 16.02.2025 14:00 Uhr Auch am Sonntag gehen in Schleswig-Holstein erneut Tausende für Demokratie auf die Straße. Große Demos sind in Eckernförde, Kiel und Plön geplant. Bereits am Sonnabend gab es zahlreiche Versammlungen.

Sie wollen sich für die Demokratie stark machen. Die größte Demo wird vermutlich in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stattfinden. Dort erwartet die Polizei nach eigenen Angaben bis zu 2.000 Menschen. Geplant ist ein Marsch von der Hafenspitze bis zum Rathaus. In Kiel gibt es eine große Demo auf dem Rathausplatz - 1.500 Teilnehmende sind offiziell angemeldet. In Plön (Kreis Plön) rechnet man am Nachmittag mit mindestens 400 Menschen auf dem Markt. Das Motto dort: "Hand in Hand für Demokratie". In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) heißt es "Aufstehen für Demokratie und Vielfalt" - und in Westerland auf Sylt wollen ebenfalls hunderte Bürger vom Rathaus bis zum Strand gehen und sich dafür stark machen, dass "Sylt bunt bleibt".

Bereits viele Demos am Sonnabend

Schon am Sonnabend bildeten 2.000 Personen in Eutin (Kreis Ostholstein) eine Menschenkette in der Stadt. In Kiel gab es eine Demonstration im Rahmen eines bundesweiten queeren Aktionstages. Laut Polizei kamen rund 1.200 Menschen. Auch in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) demonstrierten sie. Und in Husum (Kreis Nordfriesland) waren etwa 500 Menschen bei der "Stunde der Demokratie" dabei. Außerdem gab es Veranstaltungen in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Ammersbek (Kreis Stormarn), Preetz (Kreis Plön), Wedel (Kreis Pinneberg), Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Heiligenhafen (Kreis Ostholstein).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.02.2025 | 11:00 Uhr