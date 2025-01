Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 31.01.2025 07:11 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 31. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Schüler in SH können immer schlechter lesen

Schleswig-Holsteins Schülerinnen und Schüler haben weiter große Probleme mit dem Lesen. Aus Vergleichsarbeiten, die jedes Schuljahr in den dritten Klassen gemacht werden, geht laut einem Experten zum Beispiel hervor, dass inzwischen etwa jeder vierte Drittklässler im Land nicht richtig lesen kann. Zum Vergleich: Vor einigen Jahren hatte nicht einmal jeder Zehnte diese großen Probleme. Ein möglicher Grund könnte der Fachkräftemangel sein, heißt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Dadurch habe die Qualität des Unterrichts abgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:00 Uhr

Nächtliche Wartungsarbeiten im Kanaltunnel Rendsburg

Autofahrinnen und Autofahrer in Rendsburg müssen sich in der Nacht zu Sonnabend auf einen gesperrten Kanaltunnel einstellen. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Dort sollen notwendige Wartungsarbeiten an der sicherheitstechnischen Ausstattung und den Sensoren durchgeführt werden. Im Fokus stehen etwa die Fluchtwegstüren oder die Beleuchtungsanlage. Die Umleitung führt über die B203, A7 und B202. Der innerstädtische Verkehr läuft über die Kanalfähre Nobiskrug. Der Kanaltunnel ist zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:00 Uhr

FSG-Nobiskrug: Neue Investoren für Flensburg und Rendsburg?

Für die Werften FSG und Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg könnte am Freitag (31.01.) eine wichtige Entscheidung fallen. Am Vormittag wollen die vorläufigen Insolvenzverwalter bekannt geben, ob eine Übernahme durch neue Investoren in Aussicht steht. Der Werftenriese Lürssen aus Bremen interessiert sich nach eigenen Angaben für die Nobiskrug-Werft in Rendsburg. Die Heinrich Rönner Gruppe aus Bremerhaven ist der einzige Interessent für Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 06:30 Uhr

Busstreiks bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein

Bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) wird am Freitag (31.01.) gestreikt. Seit 3 Uhr läuft bei den VHH ein Warnstreik. Die Gewerkschaft ver.di hatte die rund 2.600 Beschäftigten zum Streik aufgerufen. Neben Hamburg sind die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg betroffen. Nach Angaben eines VHH-Sprechers fallen die meisten Verbindungen aus. Allerdings geht das Unternehmen davon aus, dass sich nicht alle Busfahrerinnen und Busfahrer am Streik beteiligen werden. Und auf den besonders wichtigen Strecken sollen Busse fahren. Laut VHH sollen zum Beispiel morgens und mittags Schulbusse fahren. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 06:00 Uhr

Kritik aus SH an CDU-Votum mit AfD: Demos in Kiel und Lübeck

Nach der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD im Bundestag sind am Donnerstagabend Menschen in Kiel und Lübeck auf die Straße gegangen. In Lübeck hatte das Bündnis "Lübeck gegen Rechts" zusammen mit den Linken zur Kundgebung vor dem Lübecker Rathaus aufgerufen. Während die Bürgerschaft tagte, versammelten sich dort etwa 400 Menschen. Um 17 Uhr gab es eine Kundgebung gegenüber der CDU-Zentrale am Sophienblatt in Kiel. Angemeldet hatte sie die Frauenbewegung "Women move" mit Unterstützung der Zentralen Bildungs-und Beratungsstelle für Migrant:innen (ZBBS), der Seebrücke und "Fridays For Future Kiel". Die Polizei sprach anschließend von etwa 1.500 Teilnehmern. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: überwiegend bewölkt mit einzelnen Graupelschauern

Am Freitag kommen neben Sonnenschein vor allem in den östlichen Landesteilen auch wolkige Abschnitte, zur Ostsee hin mit einzelnen Regen-, Graupel- oder Schneeregenschauern. Ansonsten bleibt es weitgehend trocken. Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 7 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See und in Schauernähe auch frischer Wind aus westlicher Richtung mit starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 06:00 Uhr

