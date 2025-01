Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 27.01.2025 06:58 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 27. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesweiter Holocaust-Gedenktag - Veranstaltungen auch in SH

Der heutige 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch in Schleswig-Holstein sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. In Kiel soll eine Menschenkette vor dem Opernhaus unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" entstehen. Die zentrale Gedenkfeier findet in Flensburg an der Marineschule Mürwik statt. Aber auch in Husum (Kreis Nordfriesland), Itzehoe (Kreis Steinburg) oder Lübeck wird es Veranstaltungen, Gedenkfeiern und Gottesdienste geben. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen Bundesweiter Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen in SH Am 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Übersicht über Veranstaltungen in SH. mehr

Urteil im Lübecker Prozess: Mann soll Brandsatz geworfen haben

Im Prozess um einen Brandsatzwurf in einem Lübecker Mehrfamilienhaus wird heute das Urteil erwartet. Ein 34-Jähriger soll laut Anklage im Juli nachts mit einem Stein das Fenster zu einer Wohnung eingeworfen und anschließend einen Brandsatz hineingeworfen haben. In dem Haus hielten sich seine damals 15 Jahre alte Ex-Freundin und ihr Bekannter auf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 07:00 Uhr

Vollsperrung nach Unfall auf der A1 wieder aufgehoben

Ein Autounfall hat am Sonntag für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Lübeck gesorgt. Ein Auto war am Nachmittag in die Leitplanke gekracht und hatte sich gedreht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Dabei wurden zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) Diesel und Öl über alle drei Fahrstreifen verteilt. Die A1 musste in Richtung Lübeck deshalb bis in den Abend voll gesperrt werden. Am späten Abend wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Verkehr wurde abgeleitet. Der Fahrer des Autos kam den Angaben nach ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 06:00 Uhr

Sperrungen auf A7 wegen Bauarbeiten an Rader Hochbrücke

Die A7 wird von heute an in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Kreuz Rendsburg und Rendsburg/Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Der Verkehr wird umgeschwenkt und über die andere Fahrbahn parallel an der Baustelle vorbeigeleitet, teilte die Autobahn GmbH mit. In die jeweilige Fahrtrichtung wird dann jeweils zwischen 8 Uhr und 17 Uhr nur eine Spur frei sein. Die Baustelle soll bis zum 3. Februar dauern. Am Dienstag sind dann zwei Fahrspuren in Richtung Hamburg befahrbar und eine Spur in Richtung Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Rader Hochbrücke: Ab heute Sperrungen und viele Baustellen Die A7 wird von heute an in Richtung Norden hinter der Rader Hochbrücke gesperrt. Auch Tagesbaustellen sind geplant. mehr

Das Wetter: Bewölkt und zeitweise Regen

Heute gibt es dichte Wolken und zeitweise auch Regen. Vereinzelt kommt es auch zu Gewitter. Die Temperaturen steigen an auf sieben Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis zehn Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 27. Januar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2025 | 07:00 Uhr