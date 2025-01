Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 24.01.2025 07:47 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 24. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Hohe Lohnkosten, nicht wahrgenommene Reservierungen: Restaurants in SH haben Probleme

Die Gastronomie-Branche in Schleswig-Holstein steht vor großen Herausforderungen: Vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) heißt es, dass zu den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen und den gestiegenen Lohnkosten auch Probleme bei der Planung kommen - wenn Tische bestellt werden und Gäste dann ohne Absage nicht erscheinen. Laut Lutz Frank vom Dehoga hat das vor allem für die kleineren Betriebe mit acht oder zehn Tischen Folgen. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 09:00 Uhr

B206 bei Hasenmoor nach Unfall voll gesperrt

Die B206 zwischen Bad Segeberg und Itzehoe (Kreis Steinburg) ist zwischen Hasenmoor und der A7 bei Bad Bramstedt (beide Kreis Segeberg) nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Am frühen Freitagmorgen war dort laut Polizei ein kleiner Lkw mit Anhänger mit einem Auto zusammengestoßen und im Graben gelandet. Für die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Wie lange die Sperrung noch dauert, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Feuerwehr löscht Brand in Kieler Entsorgungsbetrieb

Im Kieler Stadtteil Wellsee ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet in einem Abteil einer Halle Sperrmüll in Brand. Das Feuer konnte bis zum frühen Freitagmorgen gelöscht werden. Zum Einsatz kam dabei auch ein Bagger, der in Brand geratene Müllberge auseinanderzog, um sie besser löschen zu können. Verletzt wurde niemand. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zur Höhe des Schadens und der Brandursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 07:00 Uhr

Deutschlands Handballer lösen Ticket zum WM-Viertelfinale

Deutschlands Handballer stehen im WM-Viertelfinale. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann gegen Italien mit 34:27 und erhielt im Anschluss die erwartete Schützenhilfe von Titelverteidiger Dänemark. Der Olympiasieger setzte sich mit 39:28 gegen die Schweiz durch - somit kann die deutsche Mannschaft nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz in ihrer Hauptrundengruppe verdrängt werden.| NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 07:00 Uhr

Holstein Kiel spielt gegen VfL Wolfsburg

Holstein Kiel eröffnet Freitagabend den 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger ist zu Gast beim VfL Wolfsburg. Bei den Schleswig-Holsteinern gibt es einige verletzte und kranke Spieler: Colin Kleine-Bekel, Carl Johansson, Marvin Schulz und Patrick Erras fallen weiter aus. Dafür sind Steven Skrzybski, Marco Komenda und der unter der Woche angeschlagene Lasse Rosenboom wieder mit dabei. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 07:00 Uhr

Das Wetter: Schauer und stürmische Böen an der See

Zu Beginn des Tages kommen im Osten Schauer herunter. Dann lockert es auf. Anschließend bleibt es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und vor allem am Nachmittag und Abend regnet es zeitweise. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Lübeck und bei 7 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest bis Süd. An der Nordsee gibt es frischen bis starken Wind mit stürmischen Böen, auf den Nordfriesischen Inseln Sturmböen. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr betragen 5 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) und 7 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 06:00 Uhr

