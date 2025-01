Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 06.01.2025 08:20 Uhr

Unfälle nach Glatteis in SH

Am Wochenende hat die Schneeglätte laut Polizei für einige Unfälle gesorgt. Am häufigsten gab es demnach leichte Auffahrunfälle oder Autos, die von der Fahrbahn abgekommen sind. So prallte am Sonntagabend ein Auto bei Horst (Kreis Steinburg) zunächst gegen einen Zaun und dann gegen einen Baum. Der 26-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht. Bereits am Freitag war auch ein Linienbus bei Hohenaspe in einen Graben gerutscht. Wegen der Witterungsverhältnisse stellten die Busbetriebe den Linienverkehr im Raum Itzehoe am frühen Freitagabend ein. Die Polizei rät, bei Schneeglätte langsam zu fahren und auf eine geeignete Bereifung zu achten - bereits Ende der Woche könnte es wieder glatt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

A1 nach Lkw-Unfall komplett gesperrt - Brücke muss überprüft werden

Am frühen Montagmorgen ist ein Lkw auf der A1 Richtung Lübeck zwischen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) gegen den Pfeiler einer Autobahnbrücke gefahren. Zuvor war nach Angaben der Polizei einer seiner Reifen geplatzt, wodurch der Laster vermutlich von der Fahrbahn abkam. 18 Menschen wurden laut Rettungsleitstelle bei dem Unfall leicht verletzt. Durch Trümmerteile wurden zudem sieben weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sperrte daraufhin die A1 zwischen den beiden Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld. Ein Statiker soll nun laut Polizei prüfen, wie standfest die Brücke nach dem Unfall noch ist. Es kommt zu Staus in beiden Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:00 Uhr

Millionen tote Seesterne auf Sylt angespült

Auf Sylt im Kreis Nordfriesland ist am Sonntag ein Teppich aus Millionen toter Seesterne an den Strand zwischen Kampen und List angeschwemmt worden. Das Phänomen tritt laut Biologen immer wieder auf, vor allem nach heftigen Winterstürmen. Der starke Wellengang wirbelt dann auch tiefere Bereiche des Meeresbodens auf, in denen die Tiere leben. Weil sie sich nicht verkriechen oder festhalten können, landen die Seesterne am Strand, wo sie sterben. Laut Experten ist der Bestand aber nicht gefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:00 Uhr

CO2-Fußabdruck für Essen: Mehr Nachhaltigkeit in Mensen

In den Mensen des Studentenwerks Schleswig-Holstein in Kiel, Lübeck, Flensburg und Heide (Kreis Dithmarschen) wird von Montag an ein CO2-Fußabdruck bei warmen Gerichten ausgewiesen. Die Gäste sollen dadurch die Möglichkeit haben, ihr Essen bewusster auszuwählen und den eigenen Einfluss auf das Klima im Blick zu behalten, so das Studentenwerk. Der CO2-Score wird mit bis zu drei Sternen angegeben - je mehr Sterne, desto niedriger der CO2-Ausstoß des Gerichts. Die Berechnung des Scores basiert auf einer Analyse der Eaternity-Datenbank von 2009. Darin eingeflossen sind Faktoren wie Saisonalität, Anbau, Transport und Verarbeitung der Lebensmittel. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:00 Uhr

Drei Parteien beginnen mit Wahlkampf

In Lübeck findet am Montag der bundesweite Wahlkampfauftakt der Grünen statt. Kanzlerkandidat Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Parteichef Felix Banaszak werden in der Hansestadt erwartet. In Umfragen lagen die Grünen zuletzt zwischen 10 und 14 Prozent und damit hinter der Union, AfD und SPD. Die FDP kommt in Stuttgart zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. Hauptredner dort ist Parteichef Christian Lindner. Und die Bundestagsabgeordneten der CSU treffen sich zu ihrer Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Hauptgast ist zum Abschluss am Mittwoch CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 06:00 Uhr

Einbruchsserie in Südholstein hält Polizei in Atem

In Südholstein ist es zuletzt zu einer Vielzahl von Einbrüchen gekommen. In mehreren Fällen im Kreis Stormarn konnten die Täter laut Polizei Schmuck und Bargeld aus Privathäusern und Geschäften stehlen. Vor allem in Ahrensburg im Kreis Stormarn stiegen laut Polizei in den vergangenen vier Wochen mindestens 13 Mal Einbrecher in Häuser, Wohnungen und Geschäftshäuser ein. Auch in Großhandsdorf versuchten es Täter mehrmals an einem Tag, zweimal schafften sie es. Laut jüngster Kriminalitätsstatistik wird im Kreis Stormarn am häufigsten in Schleswig-Holstein eingebrochen - im Schnitt mehr als einmal pro Tag. Die Polizei empfiehlt, es den Tätern so schwer wie möglich zu machen, zum Beispiel durch eine gute Beleuchtung. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 06:00 Uhr

Flughafen Lübeck mit neuen Verbindungen

Der Lübecker Flughafen hofft auf einen Aufschwung im neuen Jahr. Nach Angaben des Flughafenverbands ADV sind die Passagierzahlen im Jahr 2024 im Vorjahresvergleich um knapp 14 Prozent auf etwa 70.000 Passagiere zurückgegangen. Ab März will der irische Billigfluganbieter Ryanair ab Lübeck Flüge ins englische London-Stansted sowie nach Mallorca und Málaga in Spanien anbieten. Zuvor stellte 2023 die flughafeneigene Airline Lübeck Air den Flugbetrieb ein. Ende 2024 kündigte dann die Stralsunder Airline Sundair an, keine Flüge mehr von und nach Lübeck anzubieten. Der Airport erwartet 2025 wieder mehr Gäste am Lübecker Flughafen. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Schneefall und Glättegefahr

Heute ist es im Land überwiegend stark bewölkt. Neben trockenen Phasen gibt es zeitweise auch Regen. Es wird tagsüber deutlich milder als die Tage zuvor: Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad Celsius auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 11 Grad in Pinneberg. Der Wind weht zunächst mäßig, im Tagesverlauf kann es frischen Wind aus Richtung Süden mit starken Böen geben. An der Nordsee sind auch schwere Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 07:00 Uhr

