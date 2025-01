Nach Lkw-Unfall auf A1: Autobahn wieder komplett frei Stand: 06.01.2025 22:12 Uhr Nach einem Lkw-Unfall auf der A1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld ist die Autobahn Richtung Süden seit dem späten Montagabend wieder frei. Ein Laster war am Morgen gegen einen Brückenpfeiler gefahren.

Statiker der Autobahn GmbH haben nach dem Unfall am frühen Morgen die Brücke zwischen Stapelfeld und Braak (Kreis Stormarn) überprüft und Entwarnung gegeben: Sie konnten keine Schäden feststellen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die Autobahn in beide Richtungen sowie die Landstraße über die Brücke konnten nach stundenlanger Sperrung erst viel später wieder freigegeben werden. Zunächst war von einer Sperrung noch bis etwa 16 Uhr die Rede gewesen, am Nachmittag hieß es dann, mit einer Freigabe der Autobahn Richtung Süden könne erst in den Abendstunden gerechnet werden. Die Aufräum- und Säuberungsarbeiten seien umfangreicher als angenommen.

Geplatzter Reifen sorgte für Unfall

Am frühen Montagmorgen war gegen fünf Uhr ein Lkw auf der A1 Richtung Lübeck zwischen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) gegen den Pfeiler einer Autobahnbrücke gefahren. Zuvor war einer seiner Reifen geplatzt, wodurch der mit Hühnermist beladene Laster von der Fahrbahn abkam.

Die Polizei sperrte daraufhin die Autobahn in dem Bereich komplett. Mehrere Fahrzeuge fuhren laut Polizei in die Unfallstelle, andere Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile beschädigt. Nach neuesten Informationen wurden sechs Menschen leicht verletzt, zunächst war von 18 die Rede gewesen. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall verteilte sich außerdem ein Großteil der Ladung auf der Autobahn.

