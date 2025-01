1.500 Schüler in SH zum Schulbeginn ohne Deutschlandticket Stand: 06.01.2025 15:48 Uhr Das Deutschland-Schulticket soll Kindern und Jugendlichen die günstige Fahrt mit dem Bus oder Zug zur Schule ermöglichen. Doch zum Ende der Ferien stehen in SH viele von ihnen ohne Fahrschein da.

In Schleswig-Holstein warten rund 1.500 Schülerinnen, Schüler aus Flensburg, Neumünster und den Kreisen Nordfriesland und Ostholstein auf ihr Deutschlandticket. Das bestätigte der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH). Demnach gibt es Probleme beim Versanddienstleister, der die Chipkarten verschickt.

Man habe sie alle Mitte Dezember an den Versanddienstleister übergeben, so die zuständige Stelle vom Kreis Herzogtum Lauenburg, doch "dieser konnte leider noch nicht alle Fahrkarten ausliefern." Ursprünglich sollten alle Deutschland-Schultickets pünktlich zum Schulstart nach den Winterferien (8.1.) zugestellt werden. Laut Nah.SH waren in SH insgesamt 23.500 Tickets bestellt worden.

Ersatzkarte über "OLAV"

Über das Online-Portal "OLAV" konnten ab Oktober 2024 die vergünstigten Fahrkarten für das Jahr 2025 beantragt werden. Nun soll OLAV auch als Übergangslösung dienen. Wer noch kein Ticket bekommen hat, könne über das Portal eine "Identitätskarte" herunterladen. Sie werde vorübergehend als Fahrtberechtigung in Bus und Bahn anerkannt. Laut Nah.SH gilt die Karte, bis die Deutschland-Schulticket-Chipkarte eingetroffen ist - maximal bis Montag, 20. Januar.

Keine Probleme in Kiel und Umland

OLAV versorgt Schülerinnen und Schüler aus den Kreisen Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland, Ostholstein, Pinneberg, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn sowie aus den Städten Flensburg und Neumünster mit dem Deutschland-Schulticket. In Kiel und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde läuft der Vertrieb über die jeweiligen Verkehrsbetriebe. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein sind hier keine Probleme bei der Zustellung der Tickets bekannt.

Ist das Schülerticket ein Deutschlandticket?

Beim Deutschland-Schulticket handelt es sich um ein ermäßigtes Deutschlandticket. Die Kreise und kreisfreien Städte geben darauf einen individuellen Rabatt - in Höhe von mindestens 20 Euro. Für die Schülerinnen und Schüler in SH bleibt somit je nach Wohnort ein Kostenanteil von 21,50 Euro bis 38 Euro übrig. Beim Schulticket gelten die dieselben Konditionen des einstigen Neun-, dann 49- und jetzt 58-Euro-Tickets.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Öffentlicher Nahverkehr