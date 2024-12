Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 21.12.2024 10:28 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 21. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Sportwagen überschlägt sich auf A23

Bei einem Unfall auf der A23 bei Pinneberg (Kreis Pinneberg) ist am Freitagabend ein Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angabe der Polizei hat sich das Auto überschlagen und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der 33-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei jetzt. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2024 10:00 Uhr

Brüssel genehmigt Förderung für LNG-Terminals

Deutschland darf seine Betreibergesellschaft für den Betrieb von vier schwimmenden Importterminals für Flüssigerdgas mit mehr als vier Milliarden Euro unterstützen. Die EU-Kommission in Brüssel hat die Förderung für die LNG-Terminals jetzt genehmigt. Sie ermögliche eine vielfältige Energieversorgung und gewährleiste die Sicherheit der Gasversorgung, hieß es. Eines der schwimmenden Terminals für Flüssiggas befindet sich in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2024 09:00 Uhr

Gute Buchungslage zum Ende des Jahres

Vermieterinnen und Vermieter von Ferienunterkünften in Schleswig-Holstein freuen sich über eine gute Buchungslage in den kommenden Tagen. Nach Angaben der Tourismus-Agentur sind vor allem die Küstenorte an Nord- und Ostsee gut bis sehr gut gebucht. Amrum (Kreis Nordfriesland) oder Lübeck-Travemünde zum Beispiel sind demnach über den Jahreswechsel zu 90 beziehungsweise 95 Prozent ausgebucht. Die große Anreisewelle setze nach Weihnachten ein, sagte Manuela Schütze von der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Und auch der Ausblick auf das Jahr 2025 sei vielversprechend. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2024 08:00 Uhr

A21 nach Lkw-Unfall wieder frei

Auf der A21 zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Leezen (Kreis Segeberg) ist am Freitagmorgen ein Lkw umgekippt. Die Fahrbahn war deswegen bis etwa 23 Uhr wegen Bergungsarbeiten teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Polizei geschah der Unfall am Anfang einer Baustelle. Mit zu hohem Tempo sei der Lastwagen in den einspurigen Bereich gefahren, wodurch die im Gespann hängenden Fleischhälften in Schwingung geraten seien. Der Lkw kippte schließlich um. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Bedeckt und regnerisch

Am Sonnabend ist es in Schleswig-Holstein überwiegend bedeckt, nördlich des Kanals ist Sprühregen wahrscheinlich. Am Nachmittag zieht von Westen her ein neues Regengebiet auf. Die Höchstwerte liegen bei etwa 8 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2024 08:00 Uhr

