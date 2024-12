Landespolizei erhöht Präsenz auf Weihnachtsmärkten Stand: 21.12.2024 12:43 Uhr Das Innenministerium reagiert auf den Anschlag in Magdeburg mit mehr Polizeipräsenz auf den Weihnachtsmärkten. Schaustellerinnen und Schausteller wollen ihre Anteilnahme durch Schweigeminuten zeigen.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg zieht Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) Konsequenzen. Sie ordnete an, die Polizeipräsenz auf den Weihnachtsmärkten im Land zu erhöhen, auch wenn es keine konkreten Hinweise gebe, dass derartige Vorfälle auch im Norden geplant sein könnten. "Unabhängig davon sind unsere Einsatzkräfte aber natürlich auch mit den Verantwortlichen der Weihnachtsmärkte in den Orten in Schleswig-Holstein in einem engen Austausch, um die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken." Dabei gehe es auch um die Zugänge der Weihnachtsmärkte. Außerdem ordnete die Ministerin an allen Landesbehörden Trauerbeflaggung an.

Politik zeigt sich betroffen

Politikerinnen und Politiker aus Schleswig-Holstein zeigen sich nach dem Anschlag in Magdeburg entsetzt. Innenministerin Sütterlin-Waack sprach von einer schrecklichen und menschenverachtenden Tat. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, seine Gedanken seien bei den Opfern und Betroffenen wie auch bei den Einsatzkräften, die an ihre Grenzen gingen.

Gedenkminuten auf Weihnachtsmärkten

Auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt wollen die Schaustellerinnen und Schausteller am Sonnabend in Gedenken an die Opfer in Magdeburg und aus Solidarität mit den Ausstellern dort um 15 Uhr fünf Minuten schweigen.

Kiel Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) kündigte an, dass die Kieler Weihnachtsmärkte sich an der bundesweiten Aktion zum Gedenken an die Opfer beteiligen. Um 19.03 Uhr, 24 Stunden nach der Tat, werden die Lichter auf allen Weihnachtsmärkten ausgeschaltet.

Zahl der Toten in Magdeburg gestiegen

In Magdeburg ist die Zahl der Toten von zwei auf fünf gestiegen. Das haben NDR und WDR aus Sicherheitskreisen erfahren. Demnach gibt es 200 Verletzte. Ein Mann war Freitagabend mit einem geliehenen Auto in eine Menschenmenge gerast.

