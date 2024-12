Weihnachtsferien an der Küste: Unterkünfte in SH gut ausgebucht Stand: 20.12.2024 19:12 Uhr Viele Menschen zieht es in den Weihnachtsferien für einen Urlaub nach Schleswig-Holstein. Vor allem an Ost- und Nordsee wird es laut der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein voll.

Seit Freitag hat ganz Deutschland Weihnachtsferien. In den kommenden Tagen rollt auf Schleswig-Holstein nun die letzte Reisewelle des Jahres zu. Laut der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein wird es besonders an den ohnehin beliebten Orten in der Lübecker Bucht voll. Dazu zählen Scharbeutz, Timmendorfer Strand, Grömitz, Heiligenhafen (alle Kreis Ostholstein) und Travemünde (Lübeck). Auch Büsum (Kreis Dithmarschen), St. Peter-Ording, Amrum (beide Kreis Nordfriesland) und Sylt seien gut bis sehr gut gebucht.

Travemünde: Zu Silvester 95 Prozent ausgebucht

Überall sind laut der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein aber noch vereinzelt Betten frei. Insbesondere an den Weihnachtstagen gehe es noch ruhig zu. Offenbar, weil viele zuhause feiern möchten. Die Anreisewelle dürfte dann am 26. und 27. Dezember einsetzen, sagt die Tourismus-Agentur. In Travemünde sei mit einer Auslastung von 95 Prozent zu Silvester fast jedes Bett belegt. Auf Amrum liege die Auslastung über den Jahreswechsel bei mehr als 90 Prozent, und auf Helgoland (Kreis Pinneberg) bei 80 Prozent.

Für 2025 kommen bereits Anfragen

Auch der Blick auf den Buchungskalender 2025 sieht für die Touristiker vielversprechend aus. Dabei gebe es zwei Trends: Zum einen würden viele Urlauber ihre Unterkünfte schon sehr früh im Voraus buchen, sagt die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Gleichzeitig gebe es aber auch viele, die je nach Wetterlage kurzfristig buchen.

