Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 20.12.2024 08:03 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 20. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Sanierungsverfahren für Northvolt beginnt

Das Sanierungsverfahren für das schwedische Unternehmen Northvolt beginnt Freitagnachmittag in Texas. Das Unternehmen will bei Heide (Kreis Dithmarschen) in Zukunft E-Auto-Batterien herstellen. Northvolt hat aber massive Geldprobleme. Deswegen hat eine Tochtergesellschaft in den USA das Sanierungsverfahren beantragt. Von dem Verfahren betroffen sind auch der Bund und das Land Schleswig-Holstein. Sie haben eine Wandelanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro ausgezahlt - das Land bürgt für die Hälfte. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:00 Uhr

Vorerst kein Lachgasverbot in Schleswig Holstein

Der Hamburger Senat hat in dieser Woche ein Verkaufsverbot für die Partydroge Lachgas beschlossen. In Schleswig-Holstein ist ein solches Verbot derzeit nicht geplant. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel wünscht man sich ein bundesweites Gesetz. Wann das aber kommt, ist unklar, denn durch das Ampel-Aus liegt das Lachgasverbot auf Eis. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:00 Uhr

A21 nach Unfall gesperrt

Die A21 zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Leezen (Kreis Segeberg) ist seit 5 Uhr Richtung Norden gesperrt. Dort ist ein Lkw, der Fleischhälften geladen hat umgekippt. Laut Polizei ist die Ladung bei einem Ausweichmanöver am Anfang einer Baustelle so stark in Schwingung geraten, dass der Fahrer die Kontrolle verloren hat. Bis die Autobahn wieder frei ist, könne es noch einige Stunden dauern. Ein Bergungsteam ist nach Angaben der Polizei unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:00 Uhr

Zahl der Apotheken geht zurück

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Apotheken in den vergangenen zehn Jahren um etwa ein Viertel geschrumpft. Die verbleibenden 560 Apotheken, arbeiten oftmals am Limit, um alle Menschen zu versorgen. Vor allem der Fachkräftemangel macht den Apotheken zu schaffen - wie in Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde), wo Apothekerin Sigrun Kramer seit Jahren vergeblich eine Nachfolge sucht. Nach der Erfahrung der 74-Jährigen schreckten viele vor Auflagen und Bürokratie zurück. Zudem würde die seit vielen Jahren unveränderte Honorierung für den Arzneimittelverkauf steigende Kosten immer weniger auffangen. Fachkräfte würden sich daher lieber anstellen lassen oder in die Industrie gehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 07:00 Uhr

Zwei Verletzte bei Unfall in Lübeck

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lübeck sind in der Nacht zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein Autofahrer in der Marlistraße gegen 3 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und knallte gegen fünf weitere Autos, die am Straßenrand geparkt standen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch eine Grundstücksmauer und eine Bushaltestelle beschädigt. Eines der parkenden Autos fing dabei Feuer. An mindestens zwei Wagen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schließt Alkohol oder Drogen am Steuer nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 06:00 Uhr

Möglicher Spionagefall in Kiel beschäftigt Politik

Der mögliche Spionagefall auf dem Marinegelände in Kiel-Wik beschäftigt weiter Politik und Bundeswehr. Nach Recherchen von WDR und NDR Schleswig-Holstein hatte ein Chinese bereits am 9. Dezember unerlaubt Fotos auf dem Gelände gemacht. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, man nehme die Gefahr ernst. Gerade in Kiel müsse man wegen des Militär- und Wirtschaftsstandortes besonders aufpassen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 06:00 Uhr

NAH.SH bewertet Bahnstationen in Schleswig-Holstein

Die Bahnstation in Boostedt im Kreis Segeberg ist offenbar die beste im Land. Eine Qualitätskontrolle aller Bahnstationen im Land des Verkehrsverbundes NAH.SH hat das ergeben. Die Boostedter Bahnstation schnitt mit einer Note von 1,3 ab. Die schlechtesten Bewertungen gab es für die Stationen in Hademarschen (Kreis Rendbsurg-Eckernförde), Haffkrug (Kreis Ostholstein) und Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Im Schnitt bekamen die Bahnstationen im Land eine 3. Das ist ein bisschen schlechter als bei der letzten großen Qualitätskontrolle von NAH.SH 2018. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 06:00 Uhr

THW Kiel gewinnt im Viertelfinale des DHB Pokals

Der THW Kiel hat es geschafft und ist im Final-Four um den DHB Pokal in Köln mit dabei. Am Donnerstagabend hatte die Mannschaft den VFL Gummersbach zu Gast und der THW konnte vor eigenem Publikum 36:33 gewinnen. Nicht so gut lief es für die SG Flensburg Handewitt. Bundesliga Spitzenreiter MT Melsungen warf die SG mit 30:28 aus dem Pokal. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt mt Schauern

Am Freitag ist es in Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt. Dabei kann es zu einzelnen Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad. An den Küsten weht ein starker Nordwest- bis Westwind mit stürmischen Böen. Bis zum Abend nehmen die Böen deutlich ab und der Wind dreht auf Südwest. In der Nacht zum Sonnabend ist es weiterhin stark bewölkt mit anfangs einzelnen Schauern. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 06:00 Uhr

